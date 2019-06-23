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Затримано дев'ять осіб, які готували провокації на Марші рівності

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. У Києві поліцейські затримали дев'ять осіб, які готували провокації на Марші рівності, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

Затримано дев'ять осіб, які готували провокації на Марші рівності

Так, правоохоронці вилучили знаряддя для підготовки провокацій. Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що вік зловмисників – від 18 до 48 років.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296 (Готування до хуліганства). Їм загрожує від трьох до семи років ув’язнення. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

Нагадаємо, акції в рамках “КиївПрайду” розпочалися 16 червня і закінчиться 23 червня у Києві Маршем рівності. Організатори очікують щонайменше на 10 тисяч учасників і учасниць.

Раніше сьогодні Адміністрація Президента закликала національну поліцію України гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу. 

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