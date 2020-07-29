Задержание боевиков "Вагнера" под Минском: Лукашенко потребовал от России объяснений

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 13974 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 29137 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 106214 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115513 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119837 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 155700 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118107 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 145287 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104671 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102910 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Задержание боевиков "Вагнера" под Минском: Лукашенко потребовал от России объяснений

Задержание боевиков "Вагнера" под Минском: Лукашенко потребовал от России объяснений

Киев  •  УНН

 • 29962 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания 32 боевиков частной военной компании “Вагнера” под Минском. Видео с совещания выложил “Пул Первого”, передает корреспондент УНН.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже оправдываются, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ну, ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане, а я так понимаю, их допросили, если это россияне, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - сказал Лукашенко.

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Он так же обратился к российским СМИ и Telegram-каналам, чтобы те "не гнали пургу".

Напомним, что под Минском сегодня ночью задержали 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", еще один человек был задержан на юге Беларуси.

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