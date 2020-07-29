Задержание боевиков "Вагнера" под Минском: Лукашенко потребовал от России объяснений
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания 32 боевиков частной военной компании “Вагнера” под Минском. Видео с совещания выложил “Пул Первого”, передает корреспондент УНН.
"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже оправдываются, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ну, ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане, а я так понимаю, их допросили, если это россияне, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - сказал Лукашенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минске подтвердили участие "вагнеровцев" в боях на Донбассе: вызывают послов Украины и РФ
Он так же обратился к российским СМИ и Telegram-каналам, чтобы те "не гнали пургу".
Напомним, что под Минском сегодня ночью задержали 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", еще один человек был задержан на юге Беларуси.