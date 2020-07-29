Затримання бойовиків "Вагнера" під Мінськом: Лукашенко зажадав від Росії пояснень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді з членами Ради безпеки зажадав звернутися до Москви з приводу затримання 32 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" під Мінськом. Відео з наради виклав "Пул Першого", передає кореспондент УНН.
"Я дивлюся на реакцію росіян. Вони вже виправдовуються, кажуть, що мало не ми їх самі сюди завезли. Ну, ясно, треба ж якось виправдати свої брудні наміри. Тому дуже просив би, щоб в цій ситуації і з цим фактом було все гранично відверто і чесно. Якщо це російські громадяни, а я так розумію, їх допитали, якщо це росіяни, значить, треба звернутися негайно до відповідних структур Російської Федерації, щоб вони пояснили, що відбувається", - сказав Лукашенко.
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Він так само звернувся до російських ЗМІ і Telegram-каналів, щоб ті "не гнали пургу".
Нагадаємо, що під Мінськом сьогодні вночі затримали 32 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", ще одна людина була затримана на півдні Білорусі.