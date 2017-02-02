Пробки в столице достигли шести баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 18.25, движение затруднено на улицах Бассейная, Владимирская, Богдана Хмельницкого, бульваре Леси Украинки, Саксаганского, бульваре Тараса Шевченко. Скорость движения там не превышает пяти километров в час.
Кроме того, заторы наблюдаются на улице Вадима Гетьмана, частично на проспекте Валерия Лобановского, проспекте Академика Палладина, Харьковском шоссе, улице Гната Хоткевича.
Также, по данным "Яндекс-карты", в столице зафиксировано 14 ДТП.