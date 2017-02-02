Затори в столиці сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18.25, рух ускладнено на вулицях Басейна, Володимирська, Богдана Хмельницького, бульварі Лесі Українки, Саксаганського, бульварі Тараса Шевченка. Швидкість руху там не перевищує п’яти кілометрів на годину.
Крім того, затори спостерігаються на вулиці Вадима Гетьмана, частково на проспекті Валерія Лобановського, проспекті Академіка Палладіна, Харківському шосе, вулиці Гната Хоткевича.
Також, за даними “Яндекс-Карти”, в столиці зафіксовано 14 ДТП.