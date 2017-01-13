Пробки в Киеве достигли пяти баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли пяти баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 16.15, движение затруднено на улице Крещатик, Михаила Грушевского, Большая Житомирская, Бассейная, Большая Васильковская, бульваре Тараса Шевченко.
Кроме того, заторы наблюдаются на улице Саксаганского, Вячеслава Чорновила, Воздухофлотском проспекте, улице Антоновича, а также проспекте Соборности.
Так же, по данным "Яндекс-карты" в столице зафиксировано 10 ДТП.