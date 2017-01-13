Затори у Києві сягнули п’яти балів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули п’яти балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 16.15, рух ускладнено на вулиці Хрещатик, Михайла Грушевського, Велика Житомирська, Басейна, Велика Васильківська, бульварі Тараса Шевченка.
Крім того, затори спостерігаються на вулиці Саксаганського, В’ячеслава Чорновола, Повітрофлотському проспекті, вулиці Антоновича, а також проспекті Соборності.
Такою, за даними “Яндекс-Карти” в столиці зафіксовано 10 ДТП.