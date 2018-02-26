Пробка на въезде: на Бориспольской трассе произошло смертельное ДТП

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64570 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79022 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81767 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107768 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100510 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104608 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111569 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122811 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134344 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

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7 марта, 19:45 • 196708 просмотра
Актуальное
Пробка на въезде: на Бориспольской трассе произошло смертельное ДТП

Пробка на въезде: на Бориспольской трассе произошло смертельное ДТП

Киев  •  УНН

 • 23681 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. На Бориспольской трассе, на выезде из Киева, произошла смертельная ДТП, которая утруднила движение, поскольку заблокированы три полосы из четырех, передает корреспондент УНН.

Под Киевом на Бориспольской трассе автомобиль МАН разорвал сломанную Газель и переехал водителя поломанного транспортного средства.

В результате происшествия образовался километровый затор на выезде из города. 

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Напомним, вчера во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 10-летняя девочка.

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