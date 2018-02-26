Пробка на въезде: на Бориспольской трассе произошло смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. На Бориспольской трассе, на выезде из Киева, произошла смертельная ДТП, которая утруднила движение, поскольку заблокированы три полосы из четырех, передает корреспондент УНН.
Под Киевом на Бориспольской трассе автомобиль МАН разорвал сломанную Газель и переехал водителя поломанного транспортного средства.
В результате происшествия образовался километровый затор на выезде из города.
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Напомним, вчера во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 10-летняя девочка.