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Затор на в'їзді: на Бориспільській трасі сталася смертельна ДТП

Київ • УНН

 • 23681 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. На Бориспільській трасі, на виїзді з Києва, сталася смертельна ДТП, яка утруднила рух, оскільки заблоковані три смуги із чотирьох, передає кореспондент УНН.

Під Києвом на Бориспільській трасі автомобіль МАН розірвав зламану Газель та переїхав керманича несправного транспорту.

У результаті ДТП утворився кілометровий затор на виїзді з міста. 

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Нагадаємо, вчора у Львові сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула 10-річна дитина.

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