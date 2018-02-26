Затор на в'їзді: на Бориспільській трасі сталася смертельна ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. На Бориспільській трасі, на виїзді з Києва, сталася смертельна ДТП, яка утруднила рух, оскільки заблоковані три смуги із чотирьох, передає кореспондент УНН.
Під Києвом на Бориспільській трасі автомобіль МАН розірвав зламану Газель та переїхав керманича несправного транспорту.
У результаті ДТП утворився кілометровий затор на виїзді з міста.
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Нагадаємо, вчора у Львові сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула 10-річна дитина.