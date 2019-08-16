Осужденному в Италии нацгвардейцу Маркиву исполнилось 30 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В пятницу, 16 августа, исполняется 30 лет нацгвардейцу Виталию Маркивым, осужденному в Италии к 24 годам заключения, передает УНН.
Так, свои поздравления Маркиву уже выразили в Министерстве внутренних дел Украины.
"С Днем рождения, Виталий Маркив! Наш герой, наш красавец, наш защитник, вся Украина ждет тебя дома! И в этот день мы хотим пожелать скорейшего возвращения!" - говорится в сообщении МВД в Facebook.
Как сообщал УНН, 12 июля итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы.
Два года нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находился под стражей в тюрьме в Италии. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи из-за смерти на Донбассе итальянского репортера Андреа Роккелли.
Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014-го близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.