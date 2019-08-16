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Засудженому в Італії нацгвардійцю Марківу виповнилося 30 років

Засудженому в Італії нацгвардійцю Марківу виповнилося 30 років

Київ • УНН

 • 15533 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. У п’ятницю, 16 серпня, виповнюється 30 років нацгвардійцю Віталію Марківу, засудженому в Італії до 24 років ув’язнення, передає УНН.

Так, свої поздоровлення Марківу вже висловили у Міністерстві внутрішніх справ України.

"З Днем народження, Віталій Марків! Наш герой, наш красень, наш захисник, вся Україна чекає тебе вдома! І в цей день ми хочемо побажати скорішого повернення!" - йдеться в повідомленні МВС у Facebook.

Як повідомляв УНН, 12 липня італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув'язнення.

Два роки нацгвардієць Віталій Марків із подвійним громадянством України й Італії перебував під вартою у в’язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї через смерть на Донбасі італійського репортера Андреа Роккеллі.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

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