Заместитель городского головы Днепра задекларировал собаку

Согласно декларации, М.Лысенко имеет два земельных участка в пгт Обуховка Днепровского района Днепропетровской области площадью 1 500 кв.м (стоимость на дату приобретения - 132 780 тыс. грн) и 182 кв.м (стоимость на дату приобретения - 14 500 тыс. грн).

Среди объектов незавершенного строительства заместитель мэра Днепра указал жилой дом общей площадью 218,9 кв.м.

М.Лысенко имеет автомобиль "BMW X3" 2010 года выпуска стоимостью 208 тыс. грн.

По основному месту работы чиновник получил 42 171 тыс. грн заработной платы, а еще 10 895 тыс. грн - компенсация расходов при работе в ООО "Роберт Бош".

Относительно наличных средств, заместитель городского головы Днепра имеет 890 500 тыс. грн, 62 500 тыс. долл. США и 47 400 тыс. евро.