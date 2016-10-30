Заступник міського голови Дніпра задекларував собаку
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко задекларував собаку породи американський бульдог, придбану за 38 тис. грн. Про це йдеться в декларації М.Лисенка за 2015 рік, що опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН-Центр.
Згідно з декларацією, М.Лисенко має дві земельні ділянки в смт Обухівка Дніпровського району Дніпропетровської області площею 1500 кв.м (вартість на дату набуття − 132 780 тис. грн) та 182 кв.м (вартість на дату набуття − 14 500 тис. грн).
Серед об'єктів незавершеного будівництва заступник мера Дніпра вказав житловий будинок загальною площею 218,9 кв.м.
М.Лисенко має автомобіль "BMW X3" 2010 року випуску вартістю 208 тис. грн.
За основним місцем роботи посадовець отримав 42 171 тис. грн заробітної плати, а ще 10 895 тис. грн − компенсація витрат на відрядження під час роботи в ТОВ "РОБЕРТ БОШ ЛТД".
Щодо готівкових коштів, то заступник міського голови Дніпра має 890 500 тис. грн, 62 500 тис. дол. США та 47 400 тис. євро.