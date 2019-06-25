Заместитель министра здравоохранения уходит с поста
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык подал заявление об увольнении с должности. Об этом Минздрав сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
С 2015 года Роман Илык работал в должности помощника министра здравоохранения Украины, а с 2016 года - в должности заместителя министра. Среди направлений работы, которые координировал Роман Илык как заместитель министра, - трансформация рынка лекарственных средств, правительственная программа "Доступные лекарства", Национальный перечень основных лекарственных средств.
Как сообщал УНН, Минздрав вернул возможность провести конкурс на должность ректора медуниверситета .