Заступник голови МОЗ йде з посади
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик подав заяву про звільнення з посади. Про це МОЗ повідомило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
З 2015 року Роман Ілик працював на посаді помічника міністра охорони здоров'я України, а з 2016 року - на посаді заступника міністра. Серед напрямів роботи, які координував Роман Ілик як заступник міністра, - трансформація ринку лікарських засобів, урядова програма "Доступні ліки", Національний перелік основних лікарських засобів.
Як повідомляв УНН, МОЗ повернули можливість провести конкурс на посаду ректора медуніверситету.