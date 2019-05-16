МОЗ повернули можливість провести конкурс на посаду ректора медуніверситету
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Апеляційний суд повернув МОЗ України можливість провести конкурс на посаду ректора НМУ ім.О.О. Богомольця. Про це УНН повідомляє з посланням на прес-службу МОЗ.
“15 травня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу МОЗ України та НМУ ім. О.О. Богомольця. Тепер Міністерство зможе реалізувати свої законні повноваження та провести конкурс на посаду ректора”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, МОЗ оскаржуватиме рішення Окружного адміністративного суду столиці щодо Амосової.
Нагадуємо, 1 жовтня, у зв’язку із невиконанням Катериною Амосовою законних вимог Державної аудиторської служби України МОЗ України вдруге розірвало контракт із нею.