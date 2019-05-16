МОЗ вернули возможность провести конкурс на должность ректора медуниверситета
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Апелляционный суд вернул МОЗ Украины возможность провести конкурс на должность ректора НМУ им. А. А. Богомольца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"15 мая 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу МОЗ Украины и НМУ им. А.А. Богомольца. Теперь Министерство сможет реализовать свои законные полномочия и провести конкурс на должность ректора ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, МОЗ обжаловать решение Окружного административного суда столицы относительно Амосовой.
Напоминаем, 1 октября, в связи с невыполнением Екатериной Амосовой законных требований Государственной аудиторской службы Украины МОЗ Украины второй раз разорвало контракт с ней.