Заместитель главы АП Елисеев провел встречу с заместителем госсекретаря США Кентом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев провел встречу с заместителем помощника Госсекретаря США Джорджем Кентом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Администрации президента Украины.
"Заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев провел встречу с заместителем помощника Госсекретаря США Джорджем Кентом", говорится в сообщении.
Заместитель помощника Госсекретаря США выразил благодарность заместителю главы Администрации президента Украины за усилия, которые приложили президент Украины Петр Порошенко и его команда для укрепления двусторонних отношений между Украиной и США за последние пять лет.
Напомним, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд встретилась 8 мая с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.