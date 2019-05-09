Заступник глави АП Єлісєєв провів зустріч з заступником держсекретаря США Кентом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв провів зустріч із заступником помічника Держсекретаря США Джорджем Кентом. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Адміністрації президента України.
"Заступник Глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв провів зустріч із Заступником помічника Держсекретаря США Джорджем Кентом", йдеться у повідомленні.
Заступник помічника Держсекретаря США висловив подяку заступнику глави Адміністрації президента України за зусилля, яких доклали президент України Петро Порошенко та його команда для зміцнення двосторонніх відносин між Україною та США за останні п'ять років.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд зустрілась 8 травня з президентом України Петром Порошенком та прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.