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Фріланд зустрілась з Порошенко та Гройсманом

Фріланд зустрілась з Порошенко та Гройсманом

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд зустрілась сьогодні, 8 травня, з президентом України Петром Порошенком та прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає кореспондент УНН.

Під час зустрічі Петро Порошенко подякував Канаді, зокрема на рівні Великої Сімки, за всебічну підтримку, як у питанні проведення реформ, так і протидії російській агресії.

Окрема увага була приділена звільненню 24 моряків та всіх українських заручників, які незаконно утримуються Росією.
Водночас Порошенко відзначив важливу роль Канади у розбудові оборонного потенціалу Збройних Сил України. На зустрічі вони обговорили потенційні напрямки поглиблення безпекової співпраці між Києвом та Оттавою, а також підтримку Канадою можливості отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

У свою чергу, Володимир Гройсман закликав Канаду не визнавати російські паспорти, які видаються в ОРДЛО та окупованому Криму.

У відповідь глава МЗС Канади запевнила українського Прем’єр-міністра, що для її країни двостороння співпраця з Україною є надзвичайно важливою.

Також Христя Фріланд привітала вільний та демократичний характер президентських виборів в Україні. Зазначивши, що “...це є величезне досягнення усіх українців”.

Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд під час зустрічі з обраним президентом України 41-річним Володимиром Зеленським заявила про “багато спільного” між ним та канадським прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.

Українські Національні Новини

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