Голова МЗС Канади порівняла Зеленського і Трюдо

"Ми бачимо багато спільного між вами та нашим прем’єр-міністром Трюдо. За чотири тижні до виборів ніхто не вірив, що ми виграємо", – зауважила голова МЗС Канади.

Вона додала, що сучасним політикам дуже важливо слухати своїх громадян.

"Дуже важливо, що за вас проголосувала вся Україна. Демократична Україна, де є успішна економіка, – це приклад для всіх країн пострадянського регіону, зокрема для росіян", - наголосила Фріланд.

Додамо, Джастін Трюдо став прем'єр-міністром Канади у віці 43 років у листопаді 2015 року.

Нагадаємо, Фріланд зустрілася з Зеленським 8 травня у Києві, під час зустрічі сторони порушили теми боротьби з корупцією та врегулювання ситуації на Донбасі.