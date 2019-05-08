Глава МИД Канады сравнила Зеленского и Трюдо
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время встречи с избранным президентом Украины 41-летним Владимиром Зеленским заявила о том, что есть "много общего" между ним и канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Владимира Зеленского.
"Мы видим много общего между вами и нашим премьер-министром Трюдо. За четыре недели до выборов никто не верил, что мы выиграем", - отметила глава МИД Канады.
Она добавила, что современным политикам очень важно слушать своих граждан.
"Очень важно, что за вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика - это пример для всех стран постсоветского региона, в частности для россиян", - отметила Фриланд.
Добавим, Джастин Трюдо стал премьер-министром Канады в возрасте 43 лет в ноябре 2015 года.
Напомним, Фриланд встретилась с Зеленским 8 мая в Киеве, во время встречи стороны затронули темы борьбы с коррупцией и урегулирования ситуации на Донбассе.