Глава МИД Канады сравнила Зеленского и Трюдо

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 59407 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 87302 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100581 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102586 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125908 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112387 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138282 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144741 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130195 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130248 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Глава МИД Канады сравнила Зеленского и Трюдо

Глава МИД Канады сравнила Зеленского и Трюдо

Киев  •  УНН

 • 12165 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время встречи с избранным президентом Украины 41-летним Владимиром Зеленским заявила о том, что есть "много общего" между ним и канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Владимира Зеленского.

"Мы видим много общего между вами и нашим премьер-министром Трюдо. За четыре недели до выборов никто не верил, что мы выиграем", - отметила глава МИД Канады.

Она добавила, что современным политикам очень важно слушать своих граждан.

"Очень важно, что за вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика - это пример для всех стран постсоветского региона, в частности для россиян", - отметила Фриланд.

Добавим, Джастин Трюдо стал премьер-министром Канады в возрасте 43 лет в ноябре 2015 года.

Напомним, Фриланд встретилась с Зеленским 8 мая в Киеве, во время встречи стороны затронули темы борьбы с коррупцией и урегулирования ситуации на Донбассе.

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Украинские Национальные Новости

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