Фриланд встретилась с Порошенко и Гройсманом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд встретилась сегодня, 8 мая, с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает корреспондент УНН.
Во время встречи Петр Порошенко поблагодарил Канаду, в частности на уровне Большой Семерки, за всестороннюю поддержку, как в вопросе проведения реформ, так и противодействия российской агрессии.
Отдельное внимание было уделено освобождению 24 моряков и всех украинских заложников, которіе незаконно содержатся Россией.
В то же время Порошенко отметил важную роль Канады в развитии оборонного потенциала Вооруженных Сил Украины. На встрече они обсудили потенциальные направления углубления безопасности сотрудничества между Киевом и Оттавой, а также поддержку Канадой возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.
В свою очередь, Владимир Гройсман призвал Канаду не признавать российские паспорта, выдаваемые в ОРДЛО и оккупированном Крыму.
В ответ глава МИД Канады заверила украинского премьер-министра, что для ее страны двустороннее сотрудничество с Украиной является чрезвычайно важным.
Также Фриланд поздравила свободный и демократический характер президентских выборов в Украине. Отметив, что “...это огромное достижение всех украинцев”.
Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Канады Фриланд во время встречи с избранным президентом Украины 41-летним Владимиром Зеленским заявила о “много общего” между ним и канадским премьер-министром Джастином Трюдо.