Заместитель директора ГБР Бабиков заявил, что не занимается "делами Майдана"

На вопрос журналиста правда ли, что временная исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова поручила провести аудит в "делах Майдана" ему, Бабиков ответил: "Что касается непосредственно уголовных производств в "делах Майдана": именно для того, чтобы не было никаких инсинуаций, а досудебное расследование проводилось в них эффективно и всесторонне, создано специальное подразделение, которое непосредственно подчинено директору. Он не состоял и не может находиться в моем подчинении. Поэтому, любого вмешательства в ход расследования уголовных производств этого подразделения я не могу осуществить".

Как сообщалось в УНН, Венедиктова заверила, что подразделение в "делах Майдана" подчиняется лично ей.

Напомним, и.о. главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова провела рабочую встречу с инициативной группой семей Героев Небесной Сотни, где анонсировала утверждение новой организационной структуры ГБР и создание в ней отдельного управления в "делах Майдана".