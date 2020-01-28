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Заместитель директора ГБР Бабиков заявил, что не занимается "делами Майдана"

Киев • УНН

 • 10600 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил, что "дела Майдана" не находятся в его подчинении. Об этом заявил он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Заместитель директора ГБР Бабиков заявил, что не занимается "делами Майдана"

На вопрос журналиста правда ли, что временная исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова поручила провести аудит в "делах Майдана" ему, Бабиков ответил: "Что касается непосредственно уголовных производств в "делах Майдана": именно для того, чтобы не было никаких инсинуаций, а досудебное расследование проводилось в них эффективно и всесторонне, создано специальное подразделение, которое непосредственно подчинено директору. Он не состоял и не может находиться в моем подчинении. Поэтому, любого вмешательства в ход расследования уголовных производств этого подразделения я не могу осуществить".

Как сообщалось в УНН, Венедиктова заверила, что подразделение в "делах Майдана" подчиняется лично ей.

Напомним, и.о. главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова провела рабочую встречу с инициативной группой семей Героев Небесной Сотни, где анонсировала утверждение новой организационной структуры ГБР и создание в ней отдельного управления в "делах Майдана".

Украинские Национальные Новости

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