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Венедіктова запевнила, що підрозділ у “справах Майдану” підпорядковується особисто їй

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Тимчасова виконувачка обов’язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова запевнила, що підрозділ у “справах Майдану” підпорядкований особисто їй. Про це вона заявила у відеозверненні, розміщеному на YouTube каналі ДБР, передає УНН.

Венедіктова запевнила, що підрозділ у “справах Майдану” підпорядковується особисто їй

“Щодо маніпуляцій, заступник голови ДБР адвокат Януковича буде розслідувати „справи Майдану“. Я неодноразово наголошувала і повторюю ще раз, щоб спільнота була впевнена в неупередженості, підрозділ по „справах Майдану“ підпорядкований виключно директору ДБР, обов’язки якого на сьогоднішній день виконую я”, — заявила Венедіктова.

За її словами, вжито всіх передбачених законом заходів, спрямованих на недопущення конфлікту інтересів.

“Вбачаю прямий зв’язок між активізацією розслідування резонансних справ проти зловживань високопосадовців та інформаційною атакою, яка за останні декілька днів активно спрямована на дискредитацію кадрових призначень керівництва ДБР”, — сказала Венедіктова.

За її словами, маніпуляції взагалі не бувають добросовісними, але в даному випадку відбувається добре спланована та гарно профінансована акція впливу на свідомість громадян та дискредитацію ДБР.

“Проте, своєї мети вони не досягнуть”, — заявила Венедіктова.

Нагадаємо, т.в.о. голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова провела робочу зустріч із ініціативною групою родин Героїв Небесної Сотні, де анонсувала затвердження нової організаційної структура ДБР та створення у ній окремого управління у “справах Майдану”.

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