Венедиктова заверила, что подразделение в "делах Майдана" подчиняется лично ей

"Относительно манипуляций, что заместитель председателя ГБР адвокат Януковича будет расследовать "дело Майдана". Я неоднократно подчеркивала и повторяю еще раз, чтобы сообщество было уверено в беспристрастности, подразделение по "делам Майдана" подчинено исключительно директору ГБР, обязанности которого на сегодня выполняю я", - заявила Венедиктова.

По ее словам, приняты все предусмотренные законом меры, направленные на недопущение конфликта интересов.

"Вижу прямую связь между активизацией расследования резонансных дел против злоупотреблений чиновников и информационной атакой, которая за последние несколько дней активно направлена на дискредитацию кадровых назначений руководства ГБР", - сказала Венедиктова.

По ее словам, манипуляции вообще не бывают добросовестными, но в данном случае происходит хорошо спланированная и хорошо профинансированная акция воздействия на сознание граждан и дискредитацию ГБР.

"Однако, своей цели они не достигнут", - заявила Венедиктова.

Напомним, и.о. председателя Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова провела рабочую встречу с инициативной группой семей Героев Небесной Сотни, где анонсировала утверждение новой организационной структуры ГБР и создание в ней отдельного управления в "делах Майдана".