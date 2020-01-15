Венедіктова анонсувала створення у ДБР управління у "справах Майдану"

КИЇВ. 15 січня. УНН. Т. в. о. голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова провела робочу зустріч із ініціативною групою родин Героїв Небесної Сотні, де анонсувала затвердження нової організаційної структура ДБР та створення у ній окремого управління у "справах Майдану". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.