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Венедіктова анонсувала створення у ДБР управління у "справах Майдану"

Венедіктова анонсувала створення у ДБР управління у "справах Майдану"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Т. в. о. голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова провела робочу зустріч із ініціативною групою родин Героїв Небесної Сотні, де анонсувала затвердження нової організаційної структура ДБР та створення у ній окремого управління у "справах Майдану". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Венедіктова поінформувала потерпілих та їхніх адвокатів про завершення формування окремого слідчого підрозділу у "справах Майдану" в кількості 37 працівників", - вказали у ДБР.

Також Венедіктова повідомила про стан прийому відповідних кримінальних проваджень, що стосуються трагічних подій під час Революції Гідності, із Генеральної прокуратури.

"Розуміючи надзвичайну відповідальність перед суспільством та потерпілими, які очікують від нас результатів і встановлення істини, за останні два тижні до ДБР були переведені 32 слідчі і прокурори із Генеральної прокуратури та регіональних і місцевих прокуратур, які раніше займалися цими розслідуваннями. Також невдовзі буде затверджена нова організаційна структура Державного бюро розслідувань, в якій ми передбачили створення цілого управління у "справах Майдану", і таким чином ми зможемо залучити ще більше фахівців", - заявила т. в. о. голови ДБР.

Венедіктова також розповіла потерпілим і адвокатам про відкриття нових каналів комунікації в ДБР.

"Невдовзі ми відкриваємо у бюро кол-центр і виділимо спеціальну лінію у "справах Майдану", - додала Венедіктова.

Як повідомлялося раніше в УНН, Венедіктова провела зустріч з кандидатами на посади слідчих у "справах Майдану". 

Також повідомлялося, що склад із 32 кандидатур слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури України погоджено до переведення на посади в Державному бюро розслідувань

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