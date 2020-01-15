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Венедиктова анонсировала создание в ГБР управления в "делах Майдана"

Венедиктова анонсировала создание в ГБР управления в "делах Майдана"

Киев  •  УНН

 • 15304 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Врио председателя Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова провела рабочую встречу с инициативной группой семей Героев Небесной Сотни, где анонсировала утверждение новой организационной структуры ГБР и создание в ней отдельного управления в "делах Майдана". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Венедиктова сообщила потерпевшим и их адвокатам о завершении формирования отдельного следственного подразделения в "делах Майдана" в количестве 37 работников", - указали в ГБР.

Также Венедиктова сообщила о состоянии приема соответствующих уголовных производств, касающихся трагических событий во время Революции Достоинства, с Генеральной прокуратуры.

"Понимая чрезвычайную ответственность перед обществом и потерпевшими, которые ожидают от нас результатов и установления истины, за последние две недели в ГБР были переведены 32 следователя и прокурора из Генеральной прокуратуры и региональных и местных прокуратур, которые ранее занимались этими расследованиями. Также вскоре будет утверждена новая организационная структура Государственного бюро расследований, в которой мы предусмотрели создание целого управления в "делах Майдана", и таким образом мы сможем привлечь еще больше специалистов", - заявила врио председателя ГБР.

Венедиктова также рассказала пострадавшим и адвокатам об открытии новых каналов коммуникации в ГБР.

"Вскоре мы открываем в бюро колл-центр и выделим специальную линию в "делах Майдана", - добавила Венедиктова.

Как сообщалось ранее в УНН, Венедиктова провела встречу с кандидатами на должности следователей по "делам Майдана".

Также сообщалось, что состав из 32 кандидатур следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласован к переводу на должности в Государственное бюро расследований.

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