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ДБР утвердило підрозділ з розслідування "справ Майдану"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Склад із 32 кандидатур слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури України погоджено до переведення на посади в Державному бюро розслідувань. Таким чином формування спеціального слідчого підрозділу у "справах Майдану" завершено. Про це УНН повідомила пресслужба ДБР.

"Ми забезпечили процесуальну участь цих фахівців в розслідуванні справ Майдану, результатів якого від нас очікує суспільство", - заявила т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова.

Зазначаэться, що організаційні заходи з переведення працівників Генеральної прокуратури України та регіональних і місцевих прокуратур, які розслідували та здійснювали процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, здійснені на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань".

Як повідомлялося раніше в УНН, Венедіктова провела зустріч з кандидатами на посади слідчих у "справах Майдану".

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