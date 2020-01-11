ДБР утвердило підрозділ з розслідування "справ Майдану"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Склад із 32 кандидатур слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури України погоджено до переведення на посади в Державному бюро розслідувань. Таким чином формування спеціального слідчого підрозділу у "справах Майдану" завершено. Про це УНН повідомила пресслужба ДБР.
"Ми забезпечили процесуальну участь цих фахівців в розслідуванні справ Майдану, результатів якого від нас очікує суспільство", - заявила т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова.
Зазначаэться, що організаційні заходи з переведення працівників Генеральної прокуратури України та регіональних і місцевих прокуратур, які розслідували та здійснювали процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, здійснені на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань".
Як повідомлялося раніше в УНН, Венедіктова провела зустріч з кандидатами на посади слідчих у "справах Майдану".