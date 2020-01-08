Венедіктова провела зустріч з кандидатами на посади слідчих у "справах Майдану"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Тимчасово виконуюча обов’язки Директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова провела зустріч з кандидатами на посади слідчих ДБР у “справах Майдану”. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
“На виконання Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань” у ДБР проведено низку організаційних заходів щодо формування слідчого підрозділу у “справах Майдану”, — сказано в повідомленні.
Зазначається, що до участі у зазначених заходах залучено представників громадськості. Надану ними інформацію використано під час ухвалення рішень щодо переведення слідчих.
Нагадаємо, раніше Венедіктова заявила, що у Державному бюро розслідувань на сьогоднішній день “справами Майдану” займаються 25 слідчих.