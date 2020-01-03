"Справами Майдану" у ДБР займаються 25 слідчих - Венедіктова
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Державному бюро розслідувань на сьогоднішній день "справами Майдану" займаються 25 слідчих. Про це у відеозвіті, розміщеному на сторінці Facebook ДБР, повідомила тимчасова виконувачка обов'язків директора відомства Ірина Венедіктова, передає УНН.
"У бюро, у складі управління організації досудового розслідування, створений і вже працює окремий слідчий підрозділ, котрий займається розслідуванням "справ Майдану". Його штатна чисельність становить на сьогодні 25 слідчих", - сказала Венедіктова.
Як повідомляв УНН раніше, у ДБР створено робочу групу з переведення працівників Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках ("справи Майдану"), ГПУ до ДБР.
Пізніше керівником відділу з розслідування “справ Майдану” у ДБР призначено Олександра Буряка, який до цього обіймав посаду заступника директора Бюро.