"Делами Майдана" в ГБР занимаются 25 следователей - Венедиктова
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Государственном бюро расследований на сегодняшний день "делами Майдана" занимаются 25 следователей. Об этом в видеоотчете, размещенном на странице Facebook ГБР, сообщила временно исполняющая обязанности директора ведомства Ирина Венедиктова, передает УНН.
"В бюро, в составе управления организации досудебного расследования, создано и уже работает отдельное следственное подразделение, которое занимается расследованием "дел Майдана". Его штатная численность составляет на сегодня 25 следователей", - сказала Венедиктова.
Как сообщал УНН ранее, в ГБР создана рабочая группа по переводу работников Департамента процессуального руководства по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах ("дела Майдана"), ГПУ в ГБР.
Позже руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в ГБР был назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Бюро.