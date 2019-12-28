У ДБР готові призначити 27 слідчих для розслідування "справ Майдану"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Державному бюро розслідувань створено робочу групу з переведення працівників Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протесами у 2013 - 2014 роках ("справи Майдану") Генеральної прокуратури України до Державного бюро розслідувань, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
На спільній нараді, яка відбулась 27 грудня, тимчасово виконуюча обов'язки Директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка та його заступники обговорили механізми передачі проваджень.
"Розслідування по "справам Майдану" не повинні зупинятися ні на хвилину. Суспільство очікує від нас ефективного розслідування", — зазначила Ірина Венедіктова.
Нагадаємо, що у листопаді 2019 року у центральному апараті Державного бюро розслідувань створено спеціальний слідчий підрозділ, який розслідує злочини, пов’язані з мирними акціями протесту у 2013-2014 роках.
З Генеральної прокуратури України із 114 кримінальних проваджень про злочини, вчинені у зв’язку із мирними акціями протесту у 2013-2014 роках, 50 планується скерувати за підслідністю до Державного бюро розслідувань. Решту кримінальних проваджень буде передано до інших правоохоронних органів України (НАБУ, НПУ, СБУ).