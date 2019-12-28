В ГБР готовы назначить 27 следователей для расследования "дел Майдана"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Государственном бюро расследований создана рабочая группа по переводу работников Департамента процессуального руководства по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах ("дела Майдана") Генеральной прокуратуры Украины в Государственное бюро расследований, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
На совместном совещании, которое состоялось 27 декабря, временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка и его заместители обсудили механизмы передачи производств.
"Расследования по "делам Майдана" не должны останавливаться ни на минуту. Общество ожидает от нас эффективного расследования", - отметила Ирина Венедиктова.
Напомним, что в ноябре 2019 года в центральном аппарате Государственного бюро расследований создано специальное следственное подразделение, расследующее преступления, связанные с мирными акциями протеста в 2013-2014 годах.
Из Генеральной прокуратуры Украины из 114 уголовных производств о преступлениях, совершенных в связи с мирными акциями протеста в 2013-2014 годах, 50 планируется направить по подследственности в Государственное бюро расследований. Остальные уголовные производства будет передано в другие правоохранительные органы Украины (НАБУ, НПУ, СБУ).