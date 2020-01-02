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Стало відомо, хто у ДБР очолив відділ з розслідування “справ Майдану”

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Керівником відділу з розслідування “справ Майдану” у Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який до цього обіймав посаду заступника Директора Державного бюро розслідувань. Він відповідав за роботу оперативних підрозділів та займався їх укомплектуванням, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДБР.

Як зазначено у повідомленні, Олександр Буряк був відібраний на керівну посаду в ДБР комісією за участю представників Консультативної місії Ради Європи. Він має значний досвід на керівних посадах у слідчих підрозділах, під егідою Консультативної місії Ради Європи пройшов навчання у структурних підрозділах Європейського суду з прав людини з питань забезпечення прав і свобод громадян під час проведення досудового розслідування та вивчав європейську практику з розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав людини.

Олександр Буряк здобув вищу освіту у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого в м. Харкові за спеціальністю “Правознавство”. У правоохоронних органах з 1998 року. Працював на посадах слідчого, старшого слідчого, слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області, заступника начальника слідчого відділу прокуратури міста Києва, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України.

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З 2015 по 2017 роки працював заступником прокурора м. Києва, заступником начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури столичної прокуратури.

Нагадаємо, що у листопаді 2019 року у центральному апараті Державного бюро розслідувань створено спеціальний слідчий підрозділ, який розслідує злочини, пов’язані з мирними акціями протесту у 2013-2014 роках.

З Генеральної прокуратури України із 114 кримінальних проваджень про злочини, вчинені у зв’язку із мирними акціями протесту у 2013-2014 роках, 50 планується скерувати за підслідністю до Державного бюро розслідувань. Решту кримінальних проваджень буде передано до інших правоохоронних органів України (НАБУ, НПУ, СБУ).

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