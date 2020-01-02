Стало известно, кто в ГБР возглавил отдел по расследованию "дел Майдана"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований. Он отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГБР.
Как отмечается в сообщении, Александр Буряк был отобран на руководящую должность в ГБР комиссией с участием представителей Консультативного миссии Совета Европы. Он имеет значительный опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях, под эгидой Консультативного миссии Совета Европы прошел обучение в структурных подразделениях Европейского суда по правам человека по вопросам обеспечения прав и свобод граждан при проведении досудебного расследования и изучал европейскую практику по расследованию преступлений, связанных с нарушением прав человека.
Александр Буряк получил высшее образование в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого в г. Харькове по специальности "Правоведение". В правоохранительных органах с 1998 года. Работал на должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киевской области, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры города Киева, старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины.
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С 2015 по 2017 годы работал заместителем прокурора г. Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.
Напомним, что в ноябре 2019 года в центральном аппарате Государственного бюро расследований создано специальное следственное подразделение, расследующее преступления, связанные с мирными акциями протеста в 2013-2014 годах.
Из Генеральной прокуратуры Украины с 114 уголовных производств о преступлениях, совершенных в связи с мирными акциями протеста в 2013-2014 годах, 50 планируется направить по подследственности в Государственное бюро расследований. Остальные уголовные производства будет передано в другие правоохранительные органы Украины (НАБУ, НПУ, СБУ).