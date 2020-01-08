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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 16009 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116262 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 122020 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120389 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 140568 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109539 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132096 просмотра

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Венедиктова провела встречу с кандидатами на должности следователей по "делам Майдана"

Венедиктова провела встречу с кандидатами на должности следователей по "делам Майдана"

Киев  •  УНН

 • 17017 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова провела встречу с кандидатами на должности следователей ГБР в “делах Майдана”. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

“Во исполнение Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований” в ГБР проведен ряд организационных мероприятий по формированию следственного подразделения в “делах Майдана”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к участию в указанных мероприятиях привлечены представители общественности. Предоставленную ими информацию использовано при принятии решений о переводе следователей.

Напомним, ранее Венедиктова заявила, что в Государственном бюро расследований на сегодняшний день “делами Майдана” занимаются 25 следователей.

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