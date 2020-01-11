ГБР утвердило подразделение по расследованию "дел Майдана"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Состав из 32 кандидатур следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласован к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения в "делах Майдана" завершено. Об этом УНН сообщила пресс-служба ГБР.
"Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество", - заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.
Отмечается, что организационные мероприятия по переводу работников Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, расследовали и осуществляли процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, совершенные во исполнение Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований".
Как сообщалось ранее в УНН, Венедиктова провела встречу с кандидатами на должности следователей по "делам Майдана".