Заступник директора ДБР Бабіков заявив, що не займається "справами Майдану"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков заявив, що "справи Майдану" не перебувають у його підпорядкуванні. Про це заявив він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
На питання журналіста чи правда, що тимчасова виконувачка обов’язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова доручила провести аудит у "справах Майдану" йому, Бабіков відповів: "Що стосується безпосередньо кримінальних проваджень у "справах Майдану": саме для того, щоб не було ніяких інсинуацій, а досудове розслідування проводилося в них ефективно та всебічно, утворено спеціальний підрозділ, який безпосередньо підпорядкований директору. Він не перебував і не може перебувати у моєму підпорядкуванні. Тому, будь-якого втручання у хід розслідування кримінальних проваджень цього підрозділу я не можу здійснити".
Як повідомлялося в УНН, Венедіктова запевнила, що підрозділ у "справах Майдану" підпорядковується особисто їй.
Нагадаємо, т.в.о. голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова провела робочу зустріч із ініціативною групою родин Героїв Небесної Сотні, де анонсувала затвердження нової організаційної структура ДБР та створення у ній окремого управління у "справах Майдану".