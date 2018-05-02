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Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заместитель госсекретаря США проведет встречу с Порошенко

Киев • УНН

 • 15366 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл сегодня проведет встречу с Президентом Украины Петром Порошенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства США в Киеве.

Заместитель госсекретаря США проведет встречу с Порошенко

"Заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии А. Уэсс Митчелл сделает заявление для прессы после своей встречи с Президентом Порошенко в среду, 2 мая 2018 года", - сообщили в посольстве.

Напомним, ранее в госдепе США анонсировали визит Уэсса Митчелла в Киев 1-3 мая. Здесь он должен провести серию встреч, чтобы "подчеркнуть поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и важность проведения в стране экономических и антикоррупционных реформ".

Украинские Национальные Новости

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