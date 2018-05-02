Заместитель госсекретаря США проведет встречу с Порошенко

"Заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии А. Уэсс Митчелл сделает заявление для прессы после своей встречи с Президентом Порошенко в среду, 2 мая 2018 года", - сообщили в посольстве.

Напомним, ранее в госдепе США анонсировали визит Уэсса Митчелла в Киев 1-3 мая. Здесь он должен провести серию встреч, чтобы "подчеркнуть поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и важность проведения в стране экономических и антикоррупционных реформ".