Заступник держсекретаря США проведе зустріч з Порошенком
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Заступник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл сьогодні проведе зустріч з Президентом України Петром Порошенком. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу посольства США у Києві.
"Заступник державного секретаря США у справах Європи і Євразії А. Весс Мітчелл зробить заяву для преси після своєї зустрічі з Президентом Порошенком у середу, 2 травня 2018 року", - повідомили у посольстві.
Нагадаємо, раніше у держдепі США анонсували візит Весса Мітчелла до Києва 1-3 травня. Тут він має провести серію зустрічей, щоб "підкреслити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України і важливість проведення в країні економічних та антикорупційних реформ".