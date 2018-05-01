Помічник держсекретаря США сьогодні прибуде у Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Уесс Мітчелл сьогодні має прибути до Києва. Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту, передає УНН.
"Помічник держсекретаря 1-3 травня перебуватиме в Києві, де проведе серію зустрічей, щоб підкреслити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України і важливість проведення в країні економічних та антикорупційних реформ", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, екс-директор ЦРУ Майк Помпео, який у четвер був затверджений на посаді держсекретаря США, приступив до виконання своїх обов'язків.