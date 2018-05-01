Помощник госсекретаря США сегодня прибудет в Киев

"Помощник госсекретаря 1-3 мая будет находиться в Киеве, где проведет серию встреч, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и важность проведения в стране экономических и антикоррупционных реформ", - говорится в сообщении.

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Напомним, экс-директор ЦРУ Майк Помпео, который в четверг был утвержден в должности госсекретаря США, приступил к исполнению своих обязанностей.