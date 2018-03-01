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У Сенаті США відродили Спостережну групу НАТО для стримування російської агресії

У Сенаті США відродили Спостережну групу НАТО для стримування російської агресії

Київ • УНН

 • 9233 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Так звана сенатська Спостережна група НАТО відроджена в Конгресі США двома законодавцями - сенаторами Джин Шахін (демократ, від штату Нью-Гемпшир) і Томом Тілліс (республіканець від штату Північна Кароліна). Захід, присвячений відтворенню цього об'єднання, вперше створеного ще в 1997 році, відбулося 28 лютого в Вашингтоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Defense News.

“Насправді, це стало результатом погрози з боку Росії. Це ще одна можливість для нас — тут у Сенаті — продемонструвати нашу підтримку зусиллям щодо стримування Росії і те, що в Сенаті підтримують НАТО”, — сказала Шахін. При цьому вона не пояснила журналістам, до чого саме приурочено формування нової структури.

За словами законодавців, діяльність групи буде в тому числі спрямована на контроль за дотриманням країнами-членами НАТО своїх зобов’язань з фінансування альянсу, за процесом удосконалення оборонних можливостей організації, її контртерористичною діяльностю. Видання звернуло увагу, що ініціатива створення Наглядової групи НАТО була підтримана лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом і лідером демократичної меншості Чаком Шумером. До складу структури увійдуть голови і старші демократи комітетів верхньої палати Конгресу у справах збройних сил, у закордонних справах і з асигнувань.

Відзначається, що на заході, присвяченому відновленню групи, присутні, зокрема, верховний головнокомандувач Об’єднаними збройними силами альянсу в Європі американський генерал Кертіс Скапарротті, а також помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл. За словами останнього, “сенатська Спостережна група НАТО — важливий інструмент в активізації і зміцненні НАТО в настільки критичний час”. “Під керівництвом Володимира Путіна Росія демонструє здатність не просто погрожувати і зазіхати на НАТО, але й сіяти хаос, дезінформацію, а також згубний вплив на саме серце західних суспільств”, — стверджував дипломат.

Нагадаємо, Німеччина в три рази збільшить число військовослужбовців, які в цьому році будуть брати участь в навчаннях НАТО щодо стримування Росії.

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