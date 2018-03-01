В Сенате США возродили Наблюдательную группу НАТО для сдерживания российской агрессии

“На самом деле, это стало результатом угроз со стороны России. Это еще одна возможность для нас — здесь в Сенате — продемонстрировать нашу поддержку усилиям по сдерживанию России и то, что в Сенате поддерживают НАТО”, — сказала Шахин. При этом она не объяснила журналистам, к чему именно приурочено формирования новой структуры.

По словам законодателей, деятельность группы будет в том числе направлена на контроль за соблюдением странами — членами НАТО своих обязательств по финансированию альянса, за процессом усовершенствования оборонных возможностей организации, ее контртеррористической деятельностью. Издание обратило внимание, что инициатива создания Наблюдательной группы НАТО была поддержана лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером демократического меньшинства Чаком Шумером. В состав структуры войдут председатели и старшие демократы комитетов верхней палаты Конгресса по делам вооруженных сил, по иностранным делам и по ассигнованиям.

Отмечается, что на мероприятии, посвященном восстановлению группы, присутствовали, в частности, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе американский генерал Кертис Скапарротти, а также помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. По словам последнего, “сенатская Наблюдательная группа НАТО — важный инструмент в активизации и укреплении НАТО в столь критическое время”. “Под руководством Владимира Путина Россия демонстрирует способность не просто угрожать и посягать на НАТО, но и сеять хаос, дезинформацию, а также пагубное влияние на самое сердце западных обществ”, — утверждал дипломат.

Напомним, Германия в три раза увеличит число военнослужащих, в этом году будут участвовать в учениях НАТО по сдерживанию России.