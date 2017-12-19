Учредителю "Смелаенергоинвест" определили залог в почти 5,3 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Черкасской области накануне избрала меру пресечения в виде залога в размере 5 млн 286 тыс. грн для учредителя ООО "Смелаенергоинвест", которого подозревают в действиях, приведших к срыву отопительного сезона в городе Смела в Черкасской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"Коллегией судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Черкасской области 18.12.2017 частично удовлетворена апелляционная жалоба прокурора и отменено постановление следственного судьи Приднепровского районного суда города Черкассы об избрании в отношении учредителя ООО "Смелаенергоинвест" меры пресечения в виде личного поручительства одного из народных депутатов Украины и избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 млн 286 тыс. грн с возложением на подозреваемого обязанностей, предусмотренных ст. 194 УПК Украины", - говорится в сообщении.
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В прокуратуре напомнили, что 5 декабря правоохранители задержали одного из учредителей ООО "Смилаенергоинвест" по подозрению в присвоении средств потребителей за услуги по поставке тепловой энергии в общей сумме более 38 млн 500 тыс. грн, что привело к необеспечению жителей города Смела теплом и срыву отопительного сезона из-за отключения части котельных.
Прокуратура Черкасской области ходатайствовала в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба в размере 38 млн 530 тыс. грн.
Несмотря на то, что лицо подозревается в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины 7 декабря судом ходатайство прокурора об избрании указанной выше меры пресечения отклонено.
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Постановлением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного поручительства одного из народных депутатов Украины. Именно через счета банка, владельцем которого последний является, фактически и осуществлялось присвоение денежных средств, сообщили в прокуратуре.
Прокурором в уголовном производстве на указанное судебное решение внесено апелляционную жалобу.
Следствие продолжается, принимаются меры по быстрому, всестороннему, полному и объективному исследованию всех обстоятельств дела, завершению досудебного расследования в кратчайшие сроки и принятию конечного процессуального решения в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства, добавили в ведомстве.