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Засновнику "Смілаенергоінвест" визначили заставу в майже 5,3 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області напередодні обрала запобіжний захід у вигляді застави обсягом 5 млн 286 тис. грн для засновника ТОВ "Смілаенергоінвест", якого підозрюють у діях, що призвели до зриву опалювального сезону у місті Сміла в Черкаській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури області.

"Колегією суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області 18.12.2017 частково задоволено апеляційну скаргу прокурора й скасовано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду міста Черкаси про обрання стосовно засновника ТОВ "Смілаенергоінвест" запобіжного заходу у вигляді особистої поруки одного із народних депутатів України та обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 млн 286 тис. грн з покладенням на підозрюваного обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України", - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі нагадали, що 5 грудня правоохоронці затримали одного із засновників ТОВ "Смілаенергоінвест" за підозрою в привласненні коштів споживачів за послуги з постачання теплової енергії в загальній сумі більш як 38 млн 500 тис. грн, що призвело до незабезпечення жителів міста Сміла теплом та зриву опалювального сезону через вимкнення частини котелень.

Прокуратура Черкаської області клопотала в суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді взяття під варту з можливістю внесення застави на суму завданих збитків в розмірі 38 млн 530 тис. грн.

Не дивлячись на те, що особа підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, 7 грудня судом клопотання прокурора про обрання вказаного вище запобіжного заходу відхилено. 

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Ухвалою суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки одного із народних депутатів України. Саме через рахунки банку, власником якого останній є, фактично й здійснювалося привласнення грошових коштів, повідомили у прокуратурі.

Прокурором у кримінальному провадженні на вказане судове рішення внесено апеляційну скаргу.

Наразі слідство триває, вживаються заходи щодо швидкого, всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи, завершення досудового розслідування в найкоротший строк і прийняття кінцевого процесуального рішення відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, додали у відомстві.

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