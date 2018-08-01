Заседание суда по делу "Нафтогаза" и "Киевтеплоэнерго" состоится в сентябре
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В подготовительном заседании суда по спору “Нафтогаза” и “Киевтеплоэнерго” относительно долгов “Киевэнерго” за газ объявлен перерыв до 10 сентября. Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника управления “Нафтогаза” Алексей Хабатюк, передает УНН.
"По ходатайству сторон в подготовительном заседании суда объявлен перерыв до 10 сентября", - процитировал Хабатюк судью киевского хозяйственного суда.
Как уточнил он, в ходе судебного заседания представитель "Киевтеплоэнерго" сообщил, что его стороне надо время для подготовки отзыва на поданное на прошлой неделе исковое заявление "Киевэнерго" по данному производству. При этом он попросил суд не затягивать рассмотрение дела, поскольку от его решения зависит восстановление горячего водоснабжения киевлян.
Вместе с тем, по словам Хабатюка, представитель "Нафтогаза" попросил суд отложить рассмотрение производства на более длительный период, поскольку стороны сейчас находятся в процессе переговоров о мирном урегулировании спора, результатов которого еще нет.
Хабатюк напомнил, что 9 июля "Нафтогаз" подал в суд заявление о дополнении встречных исковых требований, которое по сути является заявлением об увеличении размера исковых требований, согласно которому просит признать "Киевтеплоэнерго" правопреемником "Киевэнерго" по долговым обязательствам, возникшим в компании и о взыскании 630 млн 741 тыс. грн.
Напомним, ситуация с обеспечением газом киевских объектов теплогенерации на данный момент стабилизирована. КГГА закупила необходимые объемы газа у одного из многих частных поставщиков, работающих на рынке Украины.