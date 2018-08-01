Засідання суду у справі "Нафтогазу" і "Київтеплоенерго" відбудеться у вересні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. У підготовчому засіданні суду щодо суперечки “Нафтогазу” і “Київтеплоенерго” стосовно боргів “Київенерго” за газ оголошено перерву до 10 вересня. Про це повідомив у Facebook заступник начальника управління “Нафтогазу” Олексій Хабатюк, передає УНН.

“За клопотанням сторін в підготовчому засіданні суду оголошено перерву до 10 вересня”, — процитував Хабатюк суддю київського господарського суду.

Як уточнив він, в ході судового засідання представник “Київтеплоенерго” повідомив, що його стороні треба час для підготовки відзиву на подану минулого тижня позовну заяву “Київенерго” по даному провадженню. При цьому він попросив суд не затягувати розгляд справи, оскільки від його вирішення залежить відновлення гарячого водопостачання киян.

Разом з тим, за словами Хабатюка, представник “Нафтогазу” попросив суд відкласти розгляд провадження на триваліший період, оскільки сторони зараз перебувають в процесі переговорів про мирне врегулювання спору, результатів якого ще немає.

Хабатюк нагадав, що 9 липня “Нафтогаз” подав до суду заяву про доповнення зустрічних позовних вимог, яка по суті є заявою про збільшення розміру позовних вимог, відповідно до якої просить визнати “Київтеплоенерго” правонаступником “Київенерго” за борговими зобов’язаннями, що виникли у компанії та про стягнення 630 млн 741 тис. грн.

Нагадаємо, ситуація із забезпеченням газом київських об’єктів теплогенерації наразі стабілізована. КМДА закупила необхідні обсяги газу у одного з багатьох приватних постачальників, які працюють на ринку України.

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