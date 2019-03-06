Заседание СНБО относительно "Укроборонпрома" состоится сегодня в 16:00
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по реформированию "Укроборонпрома" состоится сегодня в 16:00. Об этом УНН стало известно из источников в СНБО.
"Есть информация, что заседание будет в четыре", - отметил источник.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в среду, 6 марта, планируется проведение заседания СНБО по вопросам реформирования " Укроборонпрома".
Ранее Президент Украины заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на следующей неделе планирует предъявить подозрение "всем виновным" в хищении в Вооруженных силах Украины.